Matteo DAMANTI

Evoluant dans un domaine technique axé sur l'architecture, j'ai consacré mes études au monde du bâtiment, tout en gardant un aspect technique dans le domaine. Curieux de connaître tout les éléments humains et matériels d'un projet, j'ai pu découvrir de nombreux corps de métier liés au bâtiment.



Des plans architecturaux et techniques, du suivi de chantier en passant par le relationnel et la pratique, jusqu'à la réception de chantier, j'ai été au cœur de l'activité.



Passionné d'aquariophilie récifal, j'essaye d'avancer dans le développement de mon hobby par le biais d'association ou de site internet. De l'aspect législatif du monde marin à l'animation de la communauté qui m'entoure, j'agis dans tout les domaines qui me sont possible d'atteindre.



Appliqué et soucieux d'apporter un bon résultat dans le travail que je fourni, je sais me montrer impliqué et volontaire dans les taches qui me sont confiées.



Mes compétences :

Conseil

Dessin technique

AutoCAD

Prospection commerciale

DAO

Développement commercial

Chiffrage des chantiers

Développement durable

Dessin industriel

Conduite de projet