Mattéo FRANCON

Actuellement, je suis à la recherche d'un poste, dans le domaine de la construction durable en maitrise d'oeuvre ou en assistance à maitrise d'ouvrage.



J'ai été diplômé de l'Ecole des Mines de Nantes en octobre 2013, option "Génie de l'Environnement". L'environnement a toujours été un domaine très attrayant pour moi, et à la suite de cette formation j'ai souhaité préciser mon parcours dans un domaine porteur et émergent : la construction durable.



J'ai donc suivi en 2014, le mastère spécialisé "Green Buildings Bâtiments Verts" de l'Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat. Ce mastère, focalisé sur la thématique construction durable, me permet de conjuguer mes compétences en énergie et environnement avec celles de la construction.







Mes compétences :

Étude d'impact

Construction durable

Mindmapping

Energies renouvelables

Thermique du bâtiment

Autocad

Réglementation Thermique 2012

Dimensionnement installation CVC

Réalisation de STD

Calcul thermique réglementaire

Calcul FLJ