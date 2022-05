Matteo KOCKEN

Développeur web Front End.



Je m'occupe de la réalisation de votre site web pour qui soit simple d'utilisation et adaptable sur tous les appareils (ordinateur, tablette, mobile). Pour cela, j'utilise le framework ReactJs et SASS pour les styles de la page.



Je maîtrise les langages suivants : l'HTML5, le CSS3 et JavaScript (ES6). J'ai suivis des cours sur Open Classrooms pour acquérir mes compétences.



Je peux vous créer :

- Site vitrine (responsive)

- Application web



Vous pouvez retrouver mon portfolio ici: matteokocken.fr



Mes compétences :

Développement web