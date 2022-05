Matteo LOVADINA

« Promouvoir les films d'une manière nouvelle et différente, avec un œil très attentif sur les nouveaux réalisateurs, et une attention particulière à l'aspect marketing » pourrait être la définition ultime et l'objectif final de REEL SUSPECTS. Fondée en Janvier 2011, après une longue expérience dans le domaine de la vente internationale, REEL SUSPECTS s’appuie sur les nouvelles technologies et sur des stratégies de vente concurrentielles et moins onéreuses pour les ayant droits, pour trouver de nouveaux publics et de nouveaux réseaux de distribution. Spécialisé dans les films d’auteur, s’étendant des films de genre plus pointus aux grands classiques du cinema français, la ligne éditoriale de REEL SUSPECTS est basé sur une réelle passion pour la cinématographie et un certain cinéma de niche : elle s’appuie déjà sur des réalisateurs européens débutants (Koen Mortier, Kanchi Wichmann, Lee Madsen, David Verbeek) aussi bien que sur des maîtres incontestés du cinéma mondial (Alain Robbe-Grillet, Chris Marker, Marc Allegret, José Val del Omar).



