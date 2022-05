Matteo MISURACA

Actuellement chargé de la géolocalisation d'un logiciel médical, je suis responsable de sa mise en place dans un nouveau marché européen et de sa réussite. Ceci comporte le suivi informatique, la rédaction de la documentation technique, la localisation linguistique et juridique.



J''ai toujours travaillé en tant qu'analyste de support/support technique.

Afin d'améliorer mes compétences techniques, j'ai choisi de travailler dans des multinationales opérant dans le secteur de l'informatique (Apple, Clear2Pay), pour lesquelles je me suis occupé de communication technique où j'ai toujours représenté le point de référence pour mes collègues en ce qui concerne les traductions techniques de la documentation interne et externe à la société.



En même temps, j’ai aussi travaillé en tant que traducteur indépendant (traduction et révisions linguistiques de sites internet).

J’ai atteint le niveau C2 en anglais, certifié. En outre, les trois ans passés en Irlande, à Cork, m’ont permis de maîtriser les nuances typiques d’une langue étrangère.





Mes compétences :

SQL

Oracle

DB2

Apple Mac

support au management

iOS

iMovie

XML

VMware

SDL Trados

SAP

Python Programming

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server

Microsoft Office

Linux

HTML

Final Cut Pro

Aperture

Android

Adobe Photoshop

Adobe Acrobat