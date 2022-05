Je suis un étudiant en Business et Management à l'Université du Sussex à Brighton. J'ai fréquenté une école française à Rome où j'ai obtenu un diplôme Esabac (Italien et Français). Je suis passionné par l'éditorial et par le sport, ayant participé à plusieurs activités soit à l'université qu'au sein du monde du travail.



Mes compétences :

Communication

Adaptabilité

Organisation du travail

Travail en équipe

Détermination

Management commercial

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Word