Issu d'un cursus en alternance, jeune diplômé Bac + 3 et épanoui dans un monde professionnel de High-Tech qui me passionne, je suis attiré par le développement de projets et toutes formes de business en lien avec le secteur d'activité Son, Lumière, Vidéo, Dj, Studio tant sur la gestion, le management ou la vente, que la technique.