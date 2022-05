Matteo VIVIER

Depuis plus de 13 ans, Ozone s’est inscrit comme un opérateur de proximité leader de l’internet sans fil en France et premier fournisseur d’accès multi-technologique (radio, satelitte, ADSL et FTTH) sur l’ensemble du territoire.

Partenaire privilégié des collectivités dans le cadre des réseaux d'initiative publique et spécialiste de la montée en débit dans les zones rurales et péri-urbaines, Ozone, filiale du groupe NomoTech, accompagne l'ensemble de ses abonnés vers l'évolutivité des usages numériques.



Au sein d'Ozone, je participe à l'exploitation des infrastructures de services. Ma mission est également de penser les évolutions de nos infrastructures et l'élaboration de nouveaux services mise à disposition des clients finaux.

Je participe enfin au support en tant que N+3 en terme de services clients.



Mes compétences :

JavaScript

C

Base de données

Gestion de projet

Télécommunications

Linux