Matteo ZAMOLO

Ma carrière a débuté dans le domaine de l’Infrastructure de Production Telecom à travers lequel j’ai exercé le métier d’Ingénieur Systèmes et réseau sur les technologies de communication CISCO au sein de grands comptes.

J’ai ensuite axé mon métier sur l' IT Projet Management et sur l 'IT Service Management et j’exerce comme Consultant Senior IT Projet et Service Management / PM / Chef de projet.



= > Certifications obtenues:

- ITIL v3 Foundation Réalisée. Certification obtenue

- Prince 2 Foundation Réalisée. Certification obtenue

- Prince2 Practitionner Réalisée. Certification obtenue

- PMI Réalisée. Certification obtenue



= > Certifications en cours:

- ITIL Intermediate OSA



Mes compétences :

Gestion des projets

Infogérance

ITIL

Telecom

PRINCE 2

Sécurité

AMOA

Reseau

PMP

Project Management Office

Gestion de projet technique