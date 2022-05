Matteo ZOLA

Diplômé en Science de l'environnement niveau M2 avec un grand sens de l'initiative, méticuleux, organisé, dynamique, trilingue. Ma curiosité alliée à ma capacité d'analyse me permettent une approche claire et globale dans la résolution de problèmes.



Je souhaiterais travailler dans les domaines de l'étude environnemental (eau, air et gaz) et avoir la possibilité de me former et travailler en France et à létranger. Les expériences en Italie et Angleterre m'ont permis dacquérir et développer des compétences complémentaires notamment dans les domaines de la qualité de l'air et de l'eau qui me passionne énormément.



Mes compétences :

Communication

Évaluation environnementale

Traitement des eaux

Traitement de données

Environnement

Esprit analytique

Mise en oeuvre de projet

Gestion de projet

Gestion de projets internationaux

Contrôles environnementaux

Gestion du temps

Ecologie

Toxicologie