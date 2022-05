Matter CRESSWELL

Avec plus d’une vingtaine d’années d’expérience dans le secteur du courtage d’assurance maritime et annulation, retrouvez ici un vaste éventail de services et de conseils au travers d’ une collaboration étroite entre le cabinet et les plus grandes compagnies d’assurances en France.



Avec un service accessible sur iPhone avec l’application iPlaisance, locataires ou propriétaires de tout type de bateaux ont la possibilité de contacter Ouest Assurances pour une gestion immédiate en cas d’urgence où qu’ils se trouvent !



Offrant des services d’assurances personnalisés, Ouest Assurances s’adapte aux attentes de sa clientèle en leur faisant profiter des offres les plus justes .



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

communication