Matthew DESALEUX

Etudiant à l'ESC Troyes, je suis titulaire d'un BTS Management des Unités Commerciales. Je me suis d'abord dirigé vers le sport en devenant BNSSA, puis je me suis redirigé vers le management. J'ai réalisé des stages en banque, où j'ai pu rencontré différents domaines tel que le management, la RH, la gestion et la relation client.



Je me dirige aujourd'hui vers un Master SMILES (Sport, Management et Ingénierie - Logistique Événementiel et Sécurité) me spécialisant dans le marketing sportif et l'organisation d'événements sportifs.



D'origine anglaise mais habitant en France, je suis naturellement bilingue Anglais/Français avec une bonne maîtrise de l'espagnol.