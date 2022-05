Matthew GUILLEN

J'ai mon Juris Doctor de la fac de droit de Columbia University à New York et suis admis au barreau de l'état de New York. Actuellement, je suis Maître de Conf en train d'obtenir mon HDR--originalement dans la fac de droit de l'UPEC, maintenant je suis, avec beaucoup de regrets vis-à-vis l'administration, lié à LEA dans la fac de lettres.

J'ai publié une livre dans ma langue natale: Reading America: Text as Cultural Force ainsi qu'une vingtaine d'articles en anglais ainsi qu'en français. Ma thèse française a été aussi publié mais mes idées ont beaucoup changées depuis cet ère. Autrement, je parle et entend l'espagnol et suis en train d'apprendre le russe.

Enfin, je suis venue traducteur assermenté à la cour d'appel d'Orléans



Mes compétences :

Informatique