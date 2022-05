Matthew HOULISTON

14 années d’expérience dans le développement d’applications Internet (full stack client/serveur/base de données).

10 ans de programmation procédural et orienté objet avec spécialisation en PHP, Javascript et ActionScript (langage POO d'Adobe Flash).



Frameworks MVC (CodeIgniter, et un petit framework MVC que j'ai créé moi-même).



Librairies Javascript (jQuery/jQueryUI/Bootstrap). HTML5 et CSS3 bien sur; diverses compétences générales en optimisation SEO, débogage, administration serveurs et réseaux (16 ans de Unix/Linux, donc ligne de commande), et architecture de système.





Mes compétences :

CodeIgniter

Responsive design

JavaScript

HTML

Svn

MySQL

ActionScript

CSS

PHP