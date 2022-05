Matthias BON

FREELANCE depuis près de 10 ans en développements sur mesure et créations numériques pour PME et startups :



Développements d'applications iPhone - iPad (iOS), Mac (OS X)

Sites internet, CMS - Back Office

Cartes Pro, logos, photographies, hébergement, etc.



Acquisition de compétences en cours (2018) : Machine Learning, Reconnaissance formes&visages



### 2015 - 2018 ###

> Lead dev iOS/Mac chez Mood Edition : plusieurs projets d'apps en Swift dans le monde de la presse et publicités.



### 2010 - 2012 ###

> Au sein de MOTRICITY (ex Adenyo & SBW) : Réalisation d'applications iPhone/iPad (Canal+, VEOLIA, APEC, iCade, Services à domicile, Radio Classique, etc.)



Objective C, JSON, XML, environnements mobile et web.





### PROJET PROFESSIONNEL ###

> M'orienter vers les technologies de l'image, domotique et robotique, iPhone et ses accessoires connectés.

Travailler dans une équipe de développement dans les milieux de l'électronique embarquée, traitement d'image, vidéo embarquée, reconnaissance de formes, intelligence artificielle.

Egalement attiré par les aspects commerciaux des produits et des marchés à l'international.





### ATOUTS MAJEURS ###



+ Expériences importantes dans le développement d'applis iOS "complexes" en utilisant méthodologie Agile SCRUM, Git, et certains frameworks bas niveau.



+ Auto entrepreneur dans les métiers de la création numérique et développement d'applications iPhone/Mac.



+ Expérience de 1an à Brisbane en Australie au sein de RedHat Océanie.



+ Mobile partout dans le monde (préférence pour la France et l'Australie).



+ 3 ans d'expérience professionnelle en informatique industrielle embarquée dans le milieu aéronautique, communications militaires et traitement d'images.



+ 3 ans d'expérience professionnelle en électronique et informatique embarquée dans le milieu de la marine militaire et ferroviaire. (Plus de détails dans la partie expériences pros en dessous de mon profil).



- Langues maitrisées : Français et Anglais (Expérience d'un an en Australie)

- Passioné par l'électronique, vidéo, traitement du signal et d'image, robotique, web design

- Ingénieur généraliste formé académiquement et sur le terrain de l'industrie électronique et informatique par apprentissage





### EXPERIENCES PERSONNELLES ###



Mars 2007 à Aujourd'hui



- Création d'une appli Mac & iOS évoluée type "photomaton". Technos : Swift, traitement d'image, IA, Machine Learning. Beta en cours de pré-industrialisation. Commercialisation B2B prévue courant 2019.



- Création d'une agence de création numérique http://www.cre8oz.com/ : créations graphiques et développement de sites web, applications iPhone et autres créations numériques pour plusieurs sociétés/particuliers. Statut d'auto-entrepreneur.



- Création d'une web app pour iPhone permettant le contrôle complet d'un Mac : iSofa





Mai 2006 à Juillet 2006

IUT de Nantes

- Ingénieur en conception logiciel embarqué

Dans le cadre d'un projet applicatif lié à mes études, développement d'une distribution linux optimisée pour une plateforme PC104. Serveur Internet, les services I²C et CAN. Plateforme destinée à être embarquée à bords de voiliers professionels pour une compétition en Atlantique.





Septembre 2005 à Mai 2006

- Dans le cadre de ma participation à la coupe de France et Internationale de Robotique (E=M6), développement d'un système de reconnaissance d'objets par caméra et par l'utilisation d'une distribution linux DSL (Debian) sur carte PC104.

Informations techniques : http://www.motioncoredesign.com/Sites/meryx/



- Initiateur et président de l'association permettant ce projet.

- Prospection pour le financement du projet (4000 Euros).



Septembre 2001 à Juin 2003

- Réalisation cartes électroniques pour la coupe de France de Robotique 2002&2003.

- Management d'équipe de conception et réalisation pour la coupe de France de Robotique 2003.

