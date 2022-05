Matthias CARDON

Mon parcours professionnel m’a permis d’évoluer au sein de collectivités locales de strates différentes mais complémentaires. J’ai ainsi eu l’occasion de mener à bien une stratégie globale et pluriannuelle de communication communale dans un contexte de renforcement du fait métropolitain et pu développer au niveau départemental de nouveaux outils de communication et de concertation visant à assurer une diffusion large, ciblée et innovante de l’information institutionnelle. Ces expériences m’ont également amené à conforter mes qualités de manager public par la gestion successive de services allant de 3 à 15 agents et par la conduite de projets transversaux en lien avec différentes directions et partenaires extérieurs.