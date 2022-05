Matthias CHOUAT

Expérimenté dans la fonction globale de développeur de C.A. j’ai travaillé, en qualité de "Chargé d'affaires, Responsable de profit ou dernièrement aux fonctions d'Encadrement Commercial" durant de nombreuses années au sein de diverses entreprises reconnues dans le domaine de la vente de solutions techniques destinées à la construction et à la finition. (Échafaudages, coffrages, étaiement, manutention de chantiers.)

Mes compétences : Le Développement de chiffre d'affaires et stratégie opérationnelle. la prospection sur une importante zone géographique, la gestion d'une clientèle multi niveaux, la Pédagogie de la Vente.

Ma personnalité : A l'écoute, méthodique et organisé, transparence, humilité, orienté résultat.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Lotus Notes/Domino

Logiciel CRM