Matthias CRUZIN

Bonjour,



Apres une dizaine d' annees dans le secteur de l' hotellerie Restauration dans differents postes ( chef de rang, maitre d' hotel, event manager, etc.. ) et a travers le monde ( Irlande, Antlilles, Tahiti, Australie, etc... ), je suis arrive a Prague il y 'a 4 ans ou je travaille pour la societe Colliers Internationale en tant que consultant en proprietes industrielles.



Mon travail consiste a accompagner des societes desireuse de trouver des entrepots a louer, des terrains a acheter pour faire construire soit une usine, soit un centre logistique par exemple. Nous proposons un accompagnement total ce qui veut dire que certaine transaction peuvent prendre jusqu'a 2 ans entre le premier contact et le debut des operations.



Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet :Array



Mes compétences :

Commerciale

Immobilier