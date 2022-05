Matthieu BASSETTI

J'ai travaillé 17 ans dans les Alpes Maritimes,notamment dans le secteur du JEU (15 ans) au sein du Casino RUHL de Nice (dans le Top 10 des 200 casinos français ) en tant que Caissier-Traiteur de monnaie (5 ans) et comme Assistant clientèle/Technicien machines à sous (10 ans).Aujourd'hui déterminé à rester dans la Région Ouest(Bretagne),j'ai pu mettre à profit cette expérience dans le cadre d'un CDD en tant qu'animateur de réseau de détaillants pour les produits et services de la Française des Jeux (FDJ) en 2014 en Bretagne. Connaissant bien les environnements professionnels très réglementés imputant l'application de procédures strictes(banques ; casinos),j'ai des compétences monétaires et sécuritaires pouvant s'adapter à des postes de téléassistance de services monétiques ou de paiements, gestion de flux informatifs ou documentaires sécurisés , gestion des automates bancaires, gestion des instruments de paiement(services de gestion des chèques , cartes bancaires), services de changes ou de transferts d'argent, commercialisation et assistance de produits ou services de jeux d'argent.



Mes compétences :

BTS action commerciale

Certificat de Gestion techniques commerciales

Baccalauréat lettres en français

Chef d'equipe Forces Françaises en Allemagne

Médaille de bronze de la Défense Nationale