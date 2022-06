Matthieu BOURREAU

Mes expériences professionnelles ont façonnées une bonne faculté à prendre du recul face aux complexités du travail.

J'analyse les situations à distance et j'oriente la prise de décision pour mettre en confiance tel ou tel collègue. Ces collaborations aboutissent souvent sur une décision optimum à court terme.

Pour ce qui est du moyen ou du long terme, je me montre présent et proche afin d'appuyer une politique d'entreprise adaptée aux prévisions des marchés.



Mes compétences :

Productif

Professionnel