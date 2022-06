Matthieu BRUERE

Lauréat du Concours de Conseiller Territorial des Activités Physiques et Sportives, je suis aujourd'hui à la recherche d'un poste au sein d'un service des sports. Mon expertise ne se limite pas seulement aux Sports, je m'intéresse également aux thèmes de l'Education, de la Jeunesse et de la Culture.



J'ai également une expérience de plus de trois ans dans l'événementiel sportif et musical. Je reste ouvert à toute proposition dans ce domaine.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management opérationnel

Gestion des ressources humaines

Gestion de partenariats

Animation de réunions

Régisseur

Travail en équipe

Gestion événementielle

Gestion budgétaire

Animation

Organisation du travail