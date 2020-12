Je suis passé de patient et d'usager de la psychiatrie à patient stabilisé pour être maintenant un patient rétabli.

J'ai bénéficié d'une RQTH qui ne sera pas renouvelée à la date échéence de mars 2021.

Je me considère être : "The happiest man in town"

Et avec mes meilleures salutations.

M.V.