Matthieu DIENER (MATTHIEU DIENER)

Naturopathe à Bordeaux et Mérignac, je vous accueille dans mes deux cabinets sur rendez-vous du lundi au vendredi. Des consultations en ligne sont également possibles via Skype et paiement Paypal sécurisé.



Mon travail s'articule autour de techniques et de pratiques douces, respectueuses des principes de vitalité et d'équilibre de l'organisme.



J'ai recours à l'utilisation de plantes, de compléments alimentaires, de réglages nutritionnels, ainsi qu'à des techniques d'écoute active et de gestion émotionnelle.



Ma pratique s'adapte aux besoins de chacun et aux différentes périodes de la vie, de manière préventive ou curative.



