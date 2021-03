Les différents postes que jai occupés dans des secteurs aussi variés

que lautomatisme, léclairage public ou lOil and Gas mont permis

dacquérir une bonne expérience en tant que chargé daffaires.



Actuellement, je suis responsable dun portefeuille clients de 1,5M

dans le secteur Oil and Gas, plus précisément sur les dépôts

dhydrocarbures en France comme à létranger. Mais je suis prêt à

relever dautres chalenges si lopportunité se présente.