Bienvenue sur mon profil!







COMPETENCES



VENDRE: DEVELOPPER LES VENTES EN B TO B ET B TO C



COORDONNER: ENCADRER ET ANIMER DES EQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES - CREER DES PARTENARIATS



FORMER: FORMER ET RECRUTER DES COLLABORATEURS - ANIMER ET CONCEVOIR DES ATELIERS HAUTE PARFUMERIE



GERER: PLANIFIER LA PRODUCTION ET GERER LES ACHATS - STOCKS



Mes compétences :

X3

Linux

Pack Office incluant bases de données Access

Formation

Parfum

Vente

B2C

B2b

Guitariste

Beauté

musicien

luxe

musique