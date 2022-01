Matthieu GUILLEMOT DE LA VILLEBIOT

De formation juridique, j’ai acquis le sens de la méthode que j’ai mis en application dans le domaine très

exigeant de la santé.

En tant qu’assistant d’hémovigilance, j’ai collaboré à différents projets et études, tels que l’amélioration de

la traçabilité des produits sanguins distribués pour le CHU de Bordeaux (80000 PSL/an, 1/3 de l’activité

régionale).

En tant que référent qualité, j’ai été formé par le service qualité de l’EFS à la démarche qualité au sein d’un

établissement certifié ISO 9001 :2008 (gestion et suivi des anomalies et réclamations clients, mise en oeuvre

des actions correctives et des plans d’actions, gestion documentaire).

En 2015, mon intérêt pour la qualité et la recherche de l’amélioration continue ainsi que mon expérience de

référent qualité, m’ont naturellement conduit à suivre la formation certifiante de Responsable Qualité de

la CEGOS afin de développer et d’acquérir de nouvelles connaissances et outils (Politique qualité, audit,

approche processus, analyse des risques, coût de la qualité et de la non qualité, AMDEC…). Cette formation

s’est clôturée par la soutenance d’un mémoire devant un jury de professionnels et par l’attribution d’un

certificat professionnel FFP en septembre 2015.

Fort de cette expérience, je souhaite m’ouvrir de nouvelles perspectives d’évolution, tant professionnelles

que personnelles en participant activement à un réel enjeu d’avenir tourné vers le développement de votre établissement.



Mes compétences :

AMDEC

Audit qualité

Assurance qualité

Management de la qualité

Qualité

Communication

Gestion de projet

Travail en équipe

Relations clients

Visual Basic for Applications

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

Informatique

Surveillance

Evaluation des risques

Norme ISO 9001

Tableaux de bord

Bonnes pratiques

ANSM

INLOG (ERP)

Confidentialité & secret médical

Traçabilité

Gestion documentaire