Matthieu KWASNIUK

Je réalise une thèse de doctorat sous la direction de M. Cédric Paternotte au sein de lécole doctorale « Concepts et language » de Sorbonne Université. Celle-ci a pour thème la modélisation du risque financier.



Ce projet, répondant au domaine de la philosophie de léconomie, a pour but de sintéresser aux principes mathématiques et comportementaux intervenants dans lélaboration des théories de calcul des risques. Plus précisément, il sagit danalyser le bien-fondé des variables aléatoires dans leur application au champ économique.

Les modèles dappréciation du risque étant fondamentalement formulés à partir de données dévènements déjà réalisés, il apparaît pertinent de répondre à la question « comment pouvons-nous prédire les évènements futurs si nous nous basons sur des modèles passés ? ».

Ce sujet, généraliste aux premiers abords, reste tout à fait adaptable et précisable en fonction des besoins de votre institution.