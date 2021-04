Matthieu MOUILLET

Ayant évolué dans le domaine des réseaux et télécommunications cette dernière décennie, j'ai pu développer de riches expériences professionnelles, partager et mettre en place mon savoir faire au sein des collectivités territoriales.



Désireux de progresser dans un milieu à forte complexité technique pour l'intérêt du service public, j'ai eu l'opportunité d’occuper plusieurs fonctions qui me permettent à ce jour d'assumer pleinement mes responsabilités en tant que manager de proximité.



Actuellement spécialisé dans le déploiement et le maintien en condition opérationnelle d'infrastructures réseaux et télécoms, mes principaux domaines de compétences sont : le management, le pilotage de projets, la découverte et l'implémentation de nouvelles technologies, l'analyse et la résolution d'incidents techniques, fonctionnels et l'établissement de diagnostics sur des problèmes réseaux complexes.



Mes compétences :

Administration réseaux

Réseaux sans fil

Management

Télécommunications

Gestion de projet