Matthieu VANDIN

J'ai débuté par une formation initiale dans l'ébénisterie. Cette première orientation ne me convenait pas.

La Mission Locale m'a alors envoyé vers un POI (Parcours Orientation Insertion), cela m'a permis de prendre le temps de mettre en place mon projet professionnel, grâce à des stages en entreprises.

Ces stages m'ont permis de m'orienter vers la vente, le commerce et le conseil.

C'est pour cela que j'ai intégré la formation Sui Generis. Elle m'a permis de transférer les compétences que j'ai acquises lors de mes stages vers le métier de téléconseiller et également obtenir le Titre professionnel Conseiller Relation Client à Distance.

Aujourd'hui, après mes expériences dans la Relation Client à Distance je me suis légèrement reconverti pour devenir Distributeur Indépendant pour la société LR.

Mes compétences :

Logiciel Hermes Pro

Microsoft Word

Microsoft Excel

Service client