~ 3 expériences professionnelles, avec une totale autonomie dans l'élaboration, la mise en ligne et l'impression de supports de communication.



~ 6 années d'études dans le secteur de la communication (Mise à niveau en Arts Appliqués, BTS Communication Visuelle option Multimédia, Licence professionnelle Webdesign, Master Communication et Édition Numérique)



~ 7 stages en communication (Grafitek, Studio Comedi, Sevanova, Pôle de la Communication, Grand Chalon Athlétisme, le Musée Nicéphore Niépce et l'Espace des Arts)



~ De nombreux projets collaboratifs (avec le Secours Populaire Français du Haut-Rhin, le Learning Center de Mulhouse, le Jardin des Sciences de Dijon, le Réservoir de Chalon-sur-Saône ...)





N'hésitez pas à me contacter : maud.cordey@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous rencontrer.



Mes compétences :

Stratégie de communication

Identité visuelle / charte graphique / conception

Photographie

Intégration sous Wordpress

Rédaction de contenus Web

Autonomie professionnelle