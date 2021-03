Maud SIMANSOUR

En mobilité sur la région bordelaise pour raison familiale et forte de mes 13 ans d'expérience en milieu hospitalo-universitaire, en industrie phamaceutique (Novartis) et au sein d'une Start Up (Svar Life Science), je souhaiterais aujourd'hui intégrer une entreprise de biotechnologies sur la région bordelaise afin de faire profiter mes compétences en biologie cellulaire et moléculaire et en gestion de projet à votre entreprise, participer à son développement et enrichir mes connaissances.



Curieuse, rigoureuse, flexible, bonne communicante en français et en anglais, fort esprit d'équipe, je serai ravie d'intégrer une équipe dans une entreprise qui partage mes valeurs à savoir l'équité, le respect et la bienveillance.



Dotée de compétences additionnelles en informatique (JAVA, MySQL, JavaScript, HTML, CSS), je pourrai de plus aider à la conception et/ou au développement de programmes ou de sites web permettant d'enrichir les compétences de votre entreprise et sa visibilité.



Vous rechercher une personne souriante, curieuse et dynamique pour participer et prendre en main la gestion de projets de biologie cellulaire et moléculaire : rencontrons nous!



Mes compétences :

Biologie moléculaire

Spring

Biologie cellulaire

Java EE

HTML 5

Aisance relationelle

Force de proposition

AngularJS

Dynamique

Biotechnologies

MySQL

CSS 3

Esprit d'équipe