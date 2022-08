Forte de plusieurs années dexpérience au sein de structures publiques et associatives, jai à coeur de mettre en place une politique RSE qui réponde aux besoins éthiques et environnementaux de lentreprise et plus largement aux enjeux fondamentaux actuels.



Après 4 ans dans une même structure, je souhaite désormais relever de nouveaux challenges, de nouveaux défis dans le domaine de l'entreprenariat.