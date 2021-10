Bonjour ,

Véritable couteau-suisse créatif : je suis styliste, graphiste et illustratrice de Mode.



Diplômée en Arts appliqués et en Design de Mode (Bac+5 décerné par l'Atelier Chardon Savard Paris), je dispose de 5 ans d'expériences dans l'industrie de la mode. J'ai occupé des postes clés à la collection, au développement et à la production pour les secteurs Luxe, haut-de-gamme ainsi que pour de jeunes entreprises créatives.



Flexible et investie, j'ai à coeur de vous fournir des prestations de qualités, je m'adapte à votre projet et suis force de proposition dans le strict respect de votre cahier des charges.



je peux réaliser pour vous :



STYLISME

- propositions de thématiques/fils directeur de collection

- Recherche documentaire/moodboard

- Gammes de couleurs et matières

- Propositions de produits

- esquisses, silhouettes, dessin main

- Dessin à plat vectoriel

- création d'imprimés et motifs placés

- créations d'Artworks

- Fiches techniques en français et/ou anglais

- Feedback aux fournisseurs : commentaires et corrections produits



GRAPHISME

- identité visuelle

- création de logo

- illustration main et numérique

- Tout type de support de communications ( flyers, affiches, catalogue, édition...)



N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire sur ma manière de travailler ou mes disponibilités, je vous répondrai avec plaisir !



Découvrez quelques travaux sur mon Instagram :

@maureen_lechaplais





Créativement vôtre,

Maureen.