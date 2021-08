Maurice GOELEYEN

Ancien Fonctionnaire ayant occupé diverses hautes fonctions , Ancien officier supérieur de l'armée, maintenant Président du conseil d'administration du Centre Evangélique Béthanie, une mission d'évangélisation de formation et de développement.

j'intervient dans les micro activités susceptibles d'améliorer les qualités de vie de mes prochains, la formation des jeunes de tout milieu, l'insertion et la réinsertion des filles mères, la propagation de la bonne nouvelle et la diffusion de la littérature chrétienne ainsi que l'accueil et l'accompagnement des enfants et personnes en besoin d'assistance. puis dans le domaine de l'éducation par des structures scolaires et dans la santé par la réalisation d'un micro centre de santé.

recherche à cet effet de partenariat.