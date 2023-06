Maurice H BLANC

Créée en 1947, la société HENRI BLANC S.A. étudie, fabrique et adapte

des produits répondant aux besoins des donneurs d’ordres militaires

et se situe à cet effet comme équipementier.



La principale activité de HENRI BLANC S.A. est la conception, la

fabrication en série et la méthodologie d’emploi de Moyens de

Transport et de Manutention aéro-transportables (M.T.M.) pour Abris

Techniques Mobiles (A.T.M.).



C’est sur la demande du ministère de la Défense français que HENRI

BLANC S.A. a développé ces concepts.



Depuis un demi-siècles, les milliers d’appareils en service dans les 3

armées - terre, mer et air - tant en France qu’à l’étranger désignent

HENRI BLANC S.A. comme leader mondial dans ce domaine.





L’appellation constructeur « MULTI-TRANS » est devenue désormais un nom générique.



PROGRAMMES DE REFERENCES



22 XX CORSAIRE MERCURE SHAHINE

ALADIN CROTALE MISTRAL SIROCCO

ARIANE CYRANO M835 SPARTIATE

ARGUS DIADEME PAMYR STEP

ATLAS EAGLE VISION PEACE XENIA SYRACUSE II

ATREL E L C RAPHAEL TELESLAR

ATTOL HAWK RAPSODIE WATCHKEEPER

CENTAURE M6 HADES RITA NG RMAF

CL289 IBDS ROLAND / CAROL

CLEMENT KARI SAMANTHA ...





Code fournisseur OTAN F1716

Agrément : AQAP4





PRODUITS PRINCIPAUX



EQUIPEMENTS POUR ABRIS TECHNIQUES MOBILES

• Moyens de Transport et de Manutention.

• Potences de manutention.

• Portiques de manutention.

• Tourets de câbles.

• Enrouleurs pour câbles.

• Accessoires divers destinés à l’intégration des ATM.

• Bâches, housses, étuis.

. ...

AUTRES ACTIVITES

• Portes-cibles automatiques et modulaires pour Armes Légères d’infanterie.

• Matériel de décontamination NRBCe.

• Distribution de panneaux de blindage balistique.

• Distribution de peintures et de produits chimiques.

• Systèmes d’injection de produit anti-crevaison.

. ...