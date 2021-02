Maurin LAUNAY

Concevoir et mettre en place les programmes/campagnes cross-canal de marketing relationnel/communication/e-commerce : Cibles, médias, plateformes, datas, mécaniques et parcours clients, content, offres, créations, tests, analyses, ROI.



- Réflexion et recommandation stratégiques

- Synthèse / présentation / vente des recommandations

- Gestion de projets / coordination / déploiement opérationnel

- Management fonctionnel de chefs de projets



- Dispositifs de prospection/CRM multicanal, ecommerce et communication / parcours clients et parcours web

- Supports de communication et de marketing direct sur tous les médias

- Campagnes médias intégrés (web/digital, réseaux sociaux/community, médias traditionnels, évents)

- Exploitation datamining / segmentation / connaissance client

- Conseil des outils fonctionnels : datamart/database, outil de gestion de campagnes, analytics

- Maitrise logiciels : Suite office, Prezi, Balsamiq, MailChimp, Google Analytics, notions HTML, notions Neolane / Selligent.



Mes compétences :

Publicité

Communication

Marketing

Web

Gestion de projet

Fidélisation client

Display Advertising

DataMart

Marketing opérationnel

Logiciel CRM

Recommandation stratégique

Publicité en ligne

Communication offline

ECRM

Recommandations d'actions

Webmarketing

Stratégie digitale

Acquisition online

Marketing direct

Email marketing

Médias sociaux

Marketing relationnel

Print

Parcours clients

Recommandation du plan media

Communication online