Formateur d'italien (langue maternelle) et d'anglais (séjour de 9 ans à New York, où j'ai obtenu mon diplôme de B.A. in Liberal Arts) je suis spécialisé pour dispenser des formations sur mesure selon les besoins, le secteur d'activité et le profil des auditeurs.

Mes cours sont plutôt axés sur une approche communicative et de mise en situation.

l'apprenant est invité ainsi à devenir le protagoniste de son parcours d'apprentissage.



Mes compétences :

Enseignement