Besoin d'un oeil nouveau en QHSEE



Soucieux de l'image de votre entreprise, j'apporte mes savoir-faire pour vous accompagner dans vos missions.

Pédagogue: Formation à l'hygiène alimentaire + capacité à animer

Créatif: Utilisation de logiciels (Canva, Microsoft Office, Seirich)

Investi: Prise d'initiative + proposition d'actions d'amélioration



Je peux également vous apporter mes compétences techniques:

Connaissance du risque chimique

Audit interne

Plan d'actions

Eviter les surcoûts à votre entreprise.



Je suis doté d'une formation en Qualité, Hygiène, Santé, Sécurité et Environnement (QHSSE) et de 10 mois d'expérience. Je suis mobile internationalement.



Je souhaite devenir responsable QHSSE en industrie.



Vous pouvez me contacter par mail: max.baur57@gmail.com ou par téléphone: 07 78 32 53 02