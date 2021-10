Bienvenue,

je m'appelle Mamadou Dieng , Je suis gérant d'une entreprise qui appelée Diaspo'Arts. Ce label intervient dans le domaine de la production musicale , de l'audiovisuel et de l'événementiel etc.

Notre studio est basé à Grand Yoff et dispose de matériels de dernière génération indispensable à la bonne réalisation de vidéos et de sons de qualité.

mon e-mail: legarmi09@gmail.com



Mes compétences :

Réalisation audiovisuelle