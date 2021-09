Maxence ALARD

Diplômé d'un BTS CRSA ( conception et réalisation de systèmes automatisés) et d'une licence ICMIR ( implantation conduite maintenance des installations robotisé ).

Je suis actuellement en recherche d'un poste d'automaticien roboticien junior afin de pouvoir approfondir mes compétences acquises lors de mes apprentissage.



Mes compétences :

Programmation Robotique TPE ET RAPID

Manipulation robot FANUC, ABB,YASKAWA, STAUBLY

HandlingPro

Solidworks

SolidEdges

Programmation Automate SCHNEIDER

Programmation Automate SIEMENS