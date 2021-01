Maxence BERNARD

Dirigeant de la société Qualitalents, j'accompagne au quotidien des porteurs de projets (consultants, managers de transition, formateurs, créateurs d'entreprises, cadres en recherche d'emploi, seniors et retraités) soucieux de conserver leur indépendance dans le développement des missions qu'ils réalisent auprès de leurs clients tout en conservant les avantages du statut de salarié.



Le portage salarial combine les avantages de 2 statuts : l'indépendant et le salarié.

Comme un indépendant, le consultant « porté » choisit et négocie ses missions, tant dans leur contenu que dans leur durée et leur prix. Sa rémunération est proportionnelle à son CA. Il est autonome dans son activité.

Mais comme tout salarié, il bénéficie de la couverture sociale complète (chômage, retraite, prévoyance, assurances). De plus, il n'a pas les contraintes du chef d'entreprise (investissement, comptabilité, facturation, déclarations sociales...).



Sur demande, je peux également délivrer des prestations de conseil en création d'entreprise, et également du conseil pour des indépendants ou dirigeants de TPEs. Si vous avez besoin d'un regard extérieur avisé sur votre stratégie, finances, marketing, communication, contactez-moi à maxencebernard@hotmail.fr !

Je suis présent et actif sur LinkedIn. Mon profil est accessible à cette adresse : http://www.linkedin.com/in/bernardmaxence

