Maxence DELFOSSE

Je suis concepteur de machines spéciales. Mon rôle est de vous accompagner à établir un cahier des charges et répondre au mieux à vos besoins par des solutions techniques adaptées. Nos secteurs d'activités variés nous apportent un savoir faire pluridisciplinaire que nous pourrons mettre à votre service.

Pour une meilleur expérience. je serais votre interlocuteur votre concepteur et votre installateur, je suivrais la fabrication et viendrait former le personnel a votre projet.



Mes compétences :

Conceptionde machines spéciales

Conception pour maintenance aeronautique

Conception de prototypes

Conception pour outillage petrolier

Conception pour la metallurgie

Recherche de solutions

Maitrise du logiciel autodesk structure analysis

Calcul de structures mécaniques

Redactions de notices d'utilisation et d'entretien

Maitrise du logiciel solidworks

Maitrise du logiciel topsolid v6

Tolerie / pliage / usinage /

Montage et installation

Suivi de fabricztion et contrôle

Conceptions sur mesure

Réalisation des plans

Réalisation de devis

Réalisation de pré-études

Connaissane normes DIVERSES

Connaissane normes EUROCODES 3

Connaissane normes 14122

Connaissane normes CM66

Connaissane normes AL76