Maxence H. CHEF DE PROJET WEBMARKETING FITNESS ET BIEN-ÊTRE

Arrêtez de perdre du temps et de l'énergie à essayer de tout gérer tout seul.



Que vous soyez indépendant ou une TPE PME du bien-être et de la remise en forme, la transformation digitale est l'un des aspects les plus importants de la gestion d'une entreprise aujourd'hui.



Le marketing de bouche à oreille peut constituer la majeure partie de votre acquisition de membres. Cependant, sur des marchés plus compétitifs, le bouche-à-oreille ne suffit plus.



Les clubs de fitness et bien-être sont des entreprises locales, ce qui signifie qu'ils doivent rivaliser sur un marché local très concurrentiel pour les clients.



Alors, comment les clubs de fitness rivalisent-ils sur des marchés aussi encombrés ?



Voici 10 stratégies de marketing sur la façon de promouvoir efficacement votre entreprise et générer de nouveaux clients :



1. Créez un site Web convivial

2. Faîtes du référencement SEO local

3. Mettre en place des campagnes marketing dans votre club

4. Utiliser le marketing de contenu

5. Utiliser le marketing de contenu vidéo

6. Publier sur les réseaux sociaux

7. Démarrer un programme de parrainage

8. Faire le promotion 4x3

9. Utiliser le marketing d'affiliation pour attirer plus de client

10. Envoyez une newsletter hebdomadaire



Les stratégies de marketing de la remise en forme et du bien-être sont aussi nombreuses que nuancées. La chose la plus importante à retenir est de toujours mesurer le succès de chaque campagne.



Très souvent, les entreprises font du marketing sans prendre le temps de voir comment chaque campagne impacte positivement ou négativement leur budget.



Mettez en place des points de contrôle systématiques numériquement et avec votre personnel pour toujours demander : « comment avez-vous entendu parler de nous ? ».



Cela finira par payer.