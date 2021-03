Maxime ANDREVON

Diplômé de l’école d’ingénieur Grenoble INP - Ense3, en filière Génie Hydraulique et Ouvrages, je travaille actuellement en CDD jusqu’à la fin du mois de décembre pour le bureau d’étude Antea Group, au sein de l’équipe « Aménagements hydrauliques et inondations » à l’agence d’Aubagne. Ce poste m’a été proposé à la suite de mon stage de fin d’études, afin de participer à l’avancement de différents projets.

Je suis cependant en recherche d'emploi en région Rhônes Alpes pour débuter début janvier.



La formation complète de l'Ense3, associée à un semestre en Norvège, m’a permis d’acquérir de bonnes bases en hydrauliques fluviale et souterraine, génie civil, mécanique des sols, transport sédimentaire, gestion de la production hydroélectrique, dimensionnement de barrages… Ces connaissances n’attendent que d’être mises en pratique et développées.



Depuis février 2015, en tant que stagiaire, puis en tant qu’ingénieur d’études, j’ai eu la chance de participer à de nombreuses études. J’ai principalement travaillé sur un projet qui consiste à développer des modèles 1D (Mascaret) sur des tronçons de cours d’eau, au niveau de stations hydrométriques (70 cette année). Le but est d’obtenir des courbes de tarages fiables en débits de crue (jusqu’à la crue centennale) pour toutes ces stations. Ce projet me permet d’étudier des sites très variés (des torrents de montagne ou des fleuves) et de suivre chaque étude dans son intégralité, en partant du choix de la topographie à lever sur le terrain, jusqu’à la construction du modèle, de son analyse et de la rédaction de rapports d’études.



J’ai également pu démontrer mes compétences pour le dimensionnement d’un ouvrage d’expansion de crue (barrage et bassin d’expansion) et de la simulation (sur MIKE) de son fonctionnement, ainsi que d’études hydrauliques portant sur un ouvrage de franchissement de rivière ou le dimensionnement d’une passe à anguille. Ces projets m’ont également amené à mettre en application mes compétences en hydrologie.



Si mon profil vous intéresse ou si vous aimeriez en savoir plus sur moi, je me porte à votre entière disposition.