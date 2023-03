Maxime BÉDARD

Maxime est Expert-comptable associé. Il a rejoint le Groupe Batt en 2013.

Son activité est essentiellement axée sur le conseil en gestion, juridique et fiscal à destination des PME dans des secteurs dactivités variés et plus spécifiquement dans les domaines du commerce, de lindustrie et du service.



Il accompagne notamment des entreprises et des dirigeants dans le cadre de projets de création, de développement ou de reprise (business plan, montages juridiques, recherche de financements, évaluations, audits d'acquisition).



Maxime simplique au sein de Réseau Entreprendre pour agir au plus proche de lécosystème régional et challenger les porteurs de projet sur les enjeux de demain.