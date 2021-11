Je suis un marketeur possédant une double compétence en marketing et en commerce.

Diplômé d'un Master II en stratégie marketing et commerciale spécialisé dans la stratégie de marque et le lancement de nouveaux produits à LIDRAC Lyon.

Mes compétences principales sont l'accompagnement/management des équipes commerciales, la formation des équipes commerciales, le suivi des ventes et la création de supports print/vidéos/digitaux.