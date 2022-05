Ingénieur agronome diplômé de Montpellier SupAgro en 2018, je me suis progressivement orienté durant mon cursus et mes premières expériences professionnelles vers la Qualité et l'Amélioration Continue des conditions de production. J'ai également pu développer de solides compétences en informatique et en gestion de projet, notamment pour la mise en place d'outil PLM.