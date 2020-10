Maxime CHAMBRELANT

En recherche active pour de nouveaux challenges.



Issu d'un bac Scientifique, j'ai ensuite eu un BTS CPI en alternance chez Majencia (Noyon 60) puis j'ai effectué un diplôme d'ingénieur mécanique au CNAM en alternance chez Matrot équipements (fabriquant en machinisme agricole).

J'ai travaillé deux ans en intérim dans différents atelier entre le Bac et le BTS, ce qui m'a permis d'acquérir une expérience de l'atelier.

Le BTS CPI m'a permis d'acquérir l'expérience en Bureau d'études.

Aujourd'hui j'allie les deux côtés dans le métier d'ingénieur Méthodes et Industrialisation, poste que j'ai occupé pendant 7 années chez Groupe Hardi France.

De la découpe des matières premières à l'expédition des machines finies, j'ai la chance d'intervenir sur beaucoup de corps de métier ( Pliage, soudure, peinture, assemblage sur chaine et en îlots, mise en conteneur ou sur engin porte chars).



Je suis aujourd'hui en recherche active afin de pouvoir mettre mes compétences au service de votre entreprise pour nos challenges.



Mes compétences :

-Management de projet (Exemple : Industrialisation de nouveaux produits) :

- Du cahier des charges à la livraison de projets finis

- Création et animation de formations opérateurs

- Amélioration continue

- Mise en place de groupe de travail

- Utilisation des outils Méthodes (5 pourquoi, QRQC, 5s, 3M ..)

- Création et animation des indicateurs (Qualité et d'avancement de projet)

-Conception 3D et 2D (pour implantation de lignes d'assemblage) :

- SolidWorks / Solid Edge / Creo Parametric / Autocad 2D

- Optimisation des ateliers de production (Débit / soudure / usinage / peinture / assemblage)

- Mise en place d'un système Qualité :

- Création d'un standard de contrôle et suivi de la Qualité,

- Mise en place d'action Qualité, modification sur plans BE pour amélioration de la Qualité.

- Travaux sur la partie Hygiène, Sécurité et environnement du site