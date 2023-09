Maxime DUBRAY

Ma formation me permet l'acquisition des connaissances scientifiques et techniques et la maitrise de leur mise en oeuvre :

1. la connaissance et la compréhension dun large champ de sciences fondamentales et la capacité danalyse et de synthèse qui leur est associée

2. laptitude à mobiliser les ressources dun champ scientifique et technique spécifique. Les objectifs de la formation des ingénieurs.

3 la maitrise des méthodes et des outils de lingénieur: identification, modélisation et résolution de problèmes même non familiers et incomplètement définis, lutilisation des outils informatiques, lanalyse et la conception de systèmes.

4. la capacité à concevoir, concrétiser, tester et valider des solutions, des méthodes, produits, systèmes et services innovants

5. la capacité à effectuer des activités de recherche, fondamentale ou appliquée, à mettre en place des dispositifs expérimentaux, à souvrir à la pratique du travail collaboratif.

6. la capacité à trouver linformation pertinente, à lévaluer et à lexploiter : compétence informationnelle ladaptation aux exigences propres de lentreprise et de la société.

7. laptitude à prendre en compte les enjeux de lentreprise : dimension économique, respect de la qualité, compétitivité et productivité, exigences commerciales, intelligence économique.

8. laptitude à prendre en compte les enjeux des relations au travail, déthique, de responsabilité, de sécurité et de santé au travail

9. laptitude à prendre en compte les enjeux environnementaux, notamment par application des principes du développement durable

10. laptitude à prendre en compte les enjeux et les besoins de la société la prise en compte de la dimension organisationnelle, personnelle et culturelle

11. la capacité à sinsérer dans la vie professionnelle, à sintégrer dans une organisation, à lanimer et à la faire évoluer : exercice de la responsabilité, esprit déquipe, engagement et leadership, management de projets, maitrise douvrage, communication avec des spécialistes comme avec des non-spécialistes

12. la capacité à entreprendre et innover, dans le cadre de projets personnels ou par linitiative et limplication au sein de lentreprise dans des projets entrepreneuriaux

13. laptitude à travailler en contexte international : maitrise dune ou plusieurs langues étrangères et ouverture culturelle associée, capacité dadaptation aux contextes internationaux

14. la capacité à se connaitre, à sauto-évaluer, à gérer ses compétences (notamment dans une perspective de formation tout au long de la vie), à opérer mes choix professionnels