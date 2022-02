Maxime DUPONT (MONTMORENCY)

Je viens de terminer mon Mastère à l'école EMS Sport Business School et je suis à la recherche d'un poste en tant qu'assistant dans la communication ou le marketing ou le développement sportif dans toute la France en CDD ou CDI.

Passionné par le sport et particulièrement le basket que je pratique en compétition.

Grâce à mes formations, mes différentes expériences et le sport que je fais, j'ai pu acquérir plusieurs compétences comme le côté organisationnel, la polyvalence et l'esprit d'équipe.